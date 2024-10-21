В МИД РФ рассказали, зачем глава Пентагона посетил Киев

Оценка адекватность президента Украины Владимира Зеленского была целью визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 21 октября в комментарии ТАСС.
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