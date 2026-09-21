Пока весь мир танцевал под «Мой мармеладный», Катя Лель поставила точку в 15-летнем браке

«Мой мармеладный» Катя Лель записала в 2004-м. Мировую славу песня поймала почти двадцать лет спустя: в 2023-м она вошла в топ-3 Spotify, обошла по показателям саму Тейлор Свифт и собирала около ста миллионов просмотров в день.