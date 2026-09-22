Глава Ростовской области сообщил об уничтожении в регионе более 70 БПЛА

Свыше 70 украинских беспилотников ликвидировали ночью 22 сентября над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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