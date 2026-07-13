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Конате ответил Ямалю: «Франции не стоит никого бояться. Надеюсь, результат будет в нашу пользу»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате в преддверии полуфинала ЧМ-2026 с Испанией отреагировал на высказывание вингера соперников Ламина Ямаля.

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