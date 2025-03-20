Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Что это еще за такой  "международный русский язык"?....  Русские хоть его поймут?    А то так уделают, что и не узнае...Русский язык пред...
  • Vladimir Lioubimcev
    Раз "студенты" матерились, значит они ХОРОШО ЗНАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК!!Бунт студентов-ми...
  • виталий панов
    Задержали мелких сошек.А главные фигуранты остались не тронутыми! Самое главное отчитаться,что раскрыта ОПГ,и виновны...Учителя создали О...

Дегенерат-недокомик дошутился до СИЗО: что с лицом, Артемий?

Дегенерат-недокомик дошутился до СИЗО: что с лицом, Артемий?

Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина (Артёма Фролова).Ранее в тот же день было опубликовано сообщение СКР: "Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх