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Минобороны показало эвакуацию трофейной техники ВСУ западного производства

Минобороны показало эвакуацию трофейной техники ВСУ западного производства

Сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса смогли захватить и эвакуировать в тыл подбитую бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства.

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