Минобороны показало эвакуацию трофейной техники ВСУ западного производства

Сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса смогли захватить и эвакуировать в тыл подбитую бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии