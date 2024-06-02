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Русская весна

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Сквозь огонь: поезд в Бурятии промчал по лесному пожару (ВИДЕО)

Сквозь огонь: поезд в Бурятии промчал по лесному пожару (ВИДЕО)

«Crazy Russians!» — часто восклицают на Западе то ли восхищённо, то ли с лёгкой завистью. Машинист поезда в Бурятии подкинул ещё немного видеоматериала для западного сегмента соцсетей, промчав в буквальном смысле сквозь огонь.

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