Старт для творчества: В Твери вышел литературный альманах «Литосфера»

6 декабря кафедра филологических основ издательского дела и литературного творчества филологического факультета Тверского госуниверситета презентовала седьмой выпуск литературного альманаха «Литосфера», изданного при поддержке Тверского отделения Союза писателей России и студии литературного мастерства «Вербалис».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии