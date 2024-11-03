Орбан: если президентом США станет Трамп, то ЕС не потянет конфликт на Украине

Если республиканец Дональд Трамп станет президентом США и откажется от поддержки Украины ради мирных переговоров, то Европа одна не сможет вынести бремя украинского конфликта, и ей придется встать на "путь мира".
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