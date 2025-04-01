«Без сюрпризов». В каком районе Севастополя самое дорогое вторичное жильё?

В 2025 году на рынке жилья может произойти оживление в связи с тем, что С 1 апреля 2025 года некоторые россияне получат право приобретать жильё на вторичном рынке по программе семейной ипотеки под 6% годовых.
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