В МО Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет за границей

Официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что проживающие за границей 17-летние граждане Украины смогут встать на воинский учет, только лично явившись в дипломатические учреждения, при этом им нельзя обновить данные удаленно через министерскую программу "Резерв+".
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