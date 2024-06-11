В МО Украины не разрешили удаленно вставать на воинский учет за границей

Официальный представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что проживающие за границей 17-летние граждане Украины смогут встать на воинский учет, только лично явившись в дипломатические учреждения, при этом им нельзя обновить данные удаленно через министерскую программу "Резерв+".