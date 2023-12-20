Новогодние туры в Китай становятся очень популярными у россиян

Как и где планируют отдыхать туристы из России на Новый год, узнали аналитики сервиса Price.ru. Пожалуй, самые популярные туристические направления на зимние каникулы в 2024 году – Китай, Великий Устюг, Калининград и Великий Новгород.
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