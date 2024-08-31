В Японии в первой половине года родилось рекордно мало детей

Рождаемость в Японии в первом полугодии упала до рекордно низкого уровня. Как следует из данных Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, с января по июнь в стране родились чуть более 350 тыс.
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