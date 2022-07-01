Что изменится в жизни тамбовчан с 1 июля

С июля в силу вступают новые законы, которые так или иначе повлияют на жизнь тамбовчан. Они коснутся регистрации по месту жительства, процедуры получения или подтверждения инвалидности, медицинского полиса, пенсий, банковских должников и др.
С июля в силу вступают новые законы, которые так или иначе повлияют на жизнь тамбовчан. Они коснутся регистрации по месту жительства, процедуры получения или подтверждения инвалидности, медицинского полиса, пенсий, банковских должников и др.
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