Физиолог рассказала о пользе утренней зарядки в кровати

Заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семенова рассказала «Известиям» 15 ноября о зарядке, которую можно выполнить, не вставая утром с кровати.
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