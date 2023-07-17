Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии повреждений Крымского моста. Напомним, по официальным данным, рано утром 17 июля на мосту произошло чрезвычайное происшествие.
Появились фото повреждений на Крымском мосту
Комментарии
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Александр Любицкий
Наверное с моря погоды
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11 час.
John Winson
Предупреждение, кажется уже было насчёт Крымского моста. По Раде надо было ответкой уе#ать
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10 час.
ММ
Михаил Монько
для начала надо хотя бы одного своего либерала дерьмократа расстрелять, как китайцы делают
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6 час.
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