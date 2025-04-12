Взрыв газа произошёл в жилом доме Архангельска

В пресс-службе главного управления МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.В Архангельске в квартире девятиэтажного панельного дома (Приорова, 1) произошёл хлопок газа, вызванный неисправностью газового оборудования.
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