Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Сначала до трусов все ему вернете,а потом разойдетесь!На Украине допуст...
  • Nina Pudikova
    Нет ума - и не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Уехавший из Росси...
  • igor vinogradov
    лукавая сука...Юля Латынина: "Я ...

Советские войска овладели Веной и готовят наступление на Прагу

Советские войска овладели Веной и готовят наступление на Прагу

Лондон, 14 апреля — Вена, являющаяся историческим перекрестком Европы, пала вчера под напором Красной армии, которая за 29 дней отбросила немцев на 230 километров, уничтожила свыше 200 000 нацистских военнослужащих и прорвала мощную оборону противника в ходе одного из величайших танковых сражений Второй мировой войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх