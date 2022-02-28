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  • Фредерик Палзер
    Статья мне не понравилась. Статья ни о чём. Так просветработа для оболтусов.Современные метод...

В чем популярность оптического микроскопа

В чем популярность оптического микроскопа

Современная комплектация цифровых USB-микроскопов, как и аналогичных моделей в категории брендового товара портативные электронные трихоскопы – все это пользуется неизменным спросом при оборудовании самых разных лабораторий и научных центров.

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