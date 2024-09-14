Прогоняют лысого. Шольц пообещал "не ныть, а действовать", и тут же обманул

Канцлер Германии Олаф Шольц© AP Photo / Ebrahim Noroozi 1,9K прочтений 2 дня назад Михаил Шейнкман И хотя опередили социал-демократов три партии, в том числе и "Союз Сары Вагенкнехт", что должно бы задевать его больше всего, ибо она работала на его электоральном поле, взъелся он лишь на "Альтернативу для Германии".
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