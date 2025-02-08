АЛЕКСАНДР СЕМЧЕНКО - специально для ИА Регнум. «Тысячи лет назад киевские княжны выходили замуж за британских принцев», — из этой оригинальной мысли министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми можно сделать вывод, что борьба за демократию и свободу — уже недостаточный мотив, чтобы продолжать оказывать помощь Зеленскому.