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За Агафью! Как Дэвид Лэмми разрешил России побороться за британскую корону

За Агафью! Как Дэвид Лэмми разрешил России побороться за британскую корону

АЛЕКСАНДР СЕМЧЕНКО - специально для ИА Регнум. «Тысячи лет назад киевские княжны выходили замуж за британских принцев», — из этой оригинальной мысли министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми можно сделать вывод, что борьба за демократию и свободу — уже недостаточный мотив, чтобы продолжать оказывать помощь Зеленскому.

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