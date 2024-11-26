Микки Мауса на детской одежде заменят на Змея Горыныча и Чебурашку

Куклы в гробах, куклы-трансгендеры, монстры на страницах детских книг и символика американских ведомств на одежде — магазины предлагают родителям импортные товары, не заботясь ни о качестве, ни о влиянии на детей.
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