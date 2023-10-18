Президент Алиев растоптал флаг Арцаха

Мелкий, гнусный народ. А каждый народ достоин своего царя. Каков народ гнилой, таков и руководитель.

Владимир Клюкин

Автор мастер манипуляций. Лучше бы он поведал историю названия "Арцхак" и новейшую историю Карабаха. Со всеми массовыми изгнаниями, "алией" армянской и последующими акциями "дашнаковцев". Хитрый перебежчик.