Юрий Кот По словам президента Азербайджана, тема карабахского конфликта окончательно закрыта.
Президент Алиев растоптал флаг Арцаха
Комментарии
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Горыныч
Мелкий, гнусный народ. А каждый народ достоин своего царя. Каков народ гнилой, таков и руководитель.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, мусульманские традиции. Обгадить чужой флаг, осквернить чужой храм и т.д.
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3 час.
Владимир Клюкин
Автор мастер манипуляций. Лучше бы он поведал историю названия "Арцхак" и новейшую историю Карабаха. Со всеми массовыми изгнаниями, "алией" армянской и последующими акциями "дашнаковцев". Хитрый перебежчик.
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2 час.
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