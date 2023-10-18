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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Президент Алиев растоптал флаг Арцаха

Президент Алиев растоптал флаг Арцаха

Юрий Кот По словам президента Азербайджана, тема карабахского конфликта окончательно закрыта.

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Комментарии
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Горыныч
Мелкий, гнусный народ. А каждый народ достоин своего царя. Каков народ гнилой, таков и руководитель.
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, мусульманские традиции. Обгадить чужой флаг, осквернить чужой храм и т.д.
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3 час.
Владимир Клюкин
Автор мастер манипуляций. Лучше бы он поведал историю названия &quot;Арцхак&quot; и новейшую историю Карабаха. Со всеми массовыми изгнаниями, &quot;алией&quot; армянской и последующими акциями &quot;дашнаковцев&quot;. Хитрый перебежчик.
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2 час.

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