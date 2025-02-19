На главу филиала организации МО Бгатова завели дело о превышении полномочий

Против главы филиала «Южный» подведомственного Минобороны «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова возбудили уголовное дело о превышении полномочий, его действия привели к многомиллионному ущербу, сообщает пресс-служба военных следственных огранов СК РФ.
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