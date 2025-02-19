Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Мы тогда в Париж введем своих миротворцев ради мира на Земле! Ха,ха,ха! Прчему нет,им можно и мы тоже сделаем так!Песков: сообщения...
  • Eduard
    Играют словечками,лишь бы влезть к другим,Песков: сообщения...
  • Eduard
    Никакие они не миротворцы,захватчики !Песков: сообщения...

На главу филиала организации МО Бгатова завели дело о превышении полномочий

На главу филиала организации МО Бгатова завели дело о превышении полномочий

Против главы филиала «Южный» подведомственного Минобороны «Росжилкомплекса» Сергея Бгатова возбудили уголовное дело о превышении полномочий, его действия привели к многомиллионному ущербу, сообщает пресс-служба военных следственных огранов СК РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх