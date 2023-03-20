Журнал «Профиль»

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Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС и гарантиях от НАТО не стоит

Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС и гарантиях от НАТО не стоит

Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или получении Киевом гарантий безопасности от военно-политического блока НАТО на данном этапе не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью испанской газете Pais.

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