Бербок: вопрос о вступлении Украины в ЕС и гарантиях от НАТО не стоит

Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз или получении Киевом гарантий безопасности от военно-политического блока НАТО на данном этапе не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью испанской газете Pais.