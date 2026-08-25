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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашевский о своем прогрессе: «Одна из причин, почему я выбрал «Авангард». Хотел научиться тому, что никогда не делал. Ги Буше мне помог, я очень вырос за прошлый сезон»

Нападающий « Авангарда » Дмитрий Рашевский высказался о своем прогрессе при работе с тренером Ги Буше .

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