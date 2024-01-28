В МО РФ рассказали о подвиге рядового, уничтожившего три танка ВСУ

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о героических действиях мехвода танка Николая Моисеева, который в рамках двухдневного сражения отражал вражеские атаки и сжёг три танка боевиков киевского режима.
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