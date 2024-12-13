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test mazurok

1 подписчик
❄️ В Крыму обработали от гололёда почти 1,5 тысячи километров дорог за сутки

❄️ В Крыму обработали от гололёда почти 1,5 тысячи километров дорог за сутки На дежурстве находилось 39 единиц техники, рассказали в «Крымавтодоре».

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