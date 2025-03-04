Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Я видел силу русских». Россия обязательно добьется целей СВО. В Турции призвали Запад извиниться перед народами России и Украины

«Я видел силу русских». Россия обязательно добьется целей СВО. В Турции призвали Запад извиниться перед народами России и Украины

dikGAZETE | Турция "Я видел силу русских" и понял, что Москва добьется целей СВО, в западных странах произойдет раскол и их правительства рухнут, утверждает турецкий журналист на страницах издания dikGAZETE.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
ну да, ну да, ветер подул в другую сторону)
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20 час.
Людмила Палкина
У Трампа настроение сменится, снова призовут воевать. Двуличные.
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20 час.
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