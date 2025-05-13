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Скидки боком: федеральная сеть магазинов техники оказалась в центре скандала

Скидки боком: федеральная сеть магазинов техники оказалась в центре скандала

Кредиты, микрозаймы и гигантские переплаты — покупка смартфона для десятков россиян по всей стране обернулась ворохом проблем! Все они приобрели гаджеты в сети iStudio, Причем многие вообще приходили уже с полной суммой, но после сладких речей консультантов оказывались по уши в долгах.

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