Скидки боком: федеральная сеть магазинов техники оказалась в центре скандала

Кредиты, микрозаймы и гигантские переплаты — покупка смартфона для десятков россиян по всей стране обернулась ворохом проблем! Все они приобрели гаджеты в сети iStudio, Причем многие вообще приходили уже с полной суммой, но после сладких речей консультантов оказывались по уши в долгах.
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