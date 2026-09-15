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Царьград

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Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ в сентябре

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ в сентябре

Во второй половине сентября в России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова инициировала усиление контроля готовности медицинской сети к эпидсезону и информирование населения о профилактике.

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