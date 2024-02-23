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Сенатор Окасио-Кортес призвала отменить помощь Израилю, раскритиковав США в ООН

Сенатор Окасио-Кортес призвала отменить помощь Израилю, раскритиковав США в ООН

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес раскритиковала вето США на резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа и призвала Вашингтон остановить помощь Израилю.

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