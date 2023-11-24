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Царьград

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МЧС предложило давать дополнительный выходной жителям России

МЧС предложило давать дополнительный выходной жителям России

Давать дополнительный выходной людям, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, предложили в МЧС России.Как говорится в подготовленной ведомством пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в Трудовой кодекс", МЧС России предложило давать дополнительный выходной людям.

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