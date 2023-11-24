МЧС предложило давать дополнительный выходной жителям России

Давать дополнительный выходной людям, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, предложили в МЧС России.Как говорится в подготовленной ведомством пояснительной записке к законопроекту "О внесении изменений в Трудовой кодекс", МЧС России предложило давать дополнительный выходной людям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии