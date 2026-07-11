Киев в ожидании адского удара. Почему облажалась американская разведка Бандеровцы упрекают ЦРУ и АНБ в плохой работе на Зеленского «Массированный удар по Украине в течение 72 часов», предсказанный разведкой США, не состоялся, что бросает черную тень на так называемые предупреждения американцев, якобы основанные на «утечках из российской армии».
Киев в ожидании адского удара. Почему облажалась американская разведка
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Юрий Ильинов
Ленинградская оборонительная операция Оборона города Ленинграда стала одним из самых знаменитых эпизодов Великой Отечественной войны. Для миллионов советских граждан она превратилась в символ несгибаемого мужества людей, готовых сражаться даже в самых безнадёжных обстоятельствах. Многие населённые пункты Советского Союза сильно пострадали или были разрушены в ходе боевых действий, однако город на Неве многими месяцами сражался в полном окружении, испытывая острую нужду буквально во всём. Гитлеровцы так и не смогли до конца понять этого подвига, который русские люди столько раз совершали в своей истории, что не считали его чем-то выдающимся. Немцы собирались приступить к захвату Ленинграда после полной оккупации Прибалтики. Эта задача была возложена на группу армий «Север» (генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб), обладавшую колоссальным численным и техническим превосходством над частями Красной Армии. Опасаясь того, что немецкие моторизованные дивизии в ускоренном темпе выйдут на подступы к Ленинграду, советское командование приказало организовать Лужский оборонительный рубеж на широком пространстве от озера Ильмень до Нарвского залива. К сожалению, из-за недостатка времени качество укреплений оставляло желать лучшего, да и для защиты их критически не хватало воинских подразделений. Ленинградская наступательная операция началась 10 июля 1941 года, когда фашисты приступили к ожесточённым боям на ленинградском направлении. Сталкиваясь с сопротивлением на одном участке рубежа, немцы устремлялись на другой, тщательно прощупывая нашу оборону. Им противостояли не только регулярные части РККА, но и курсанты училищ, а также ополченцы. 14 июля 11-я армия генерал-лейтенанта Василия Ивановича Морозова попыталась контратаковать немецкие дивизии под Сольцами, чтобы выиграть время для подготовки обороны. К сожалению, эта операция, которая стала неожиданностью для противника, лишь на короткий срок остановила продвижение гитлеровцев. После битвы под Сольцами Берлин некоторое время готовился к решающему удару. Фон Леебу было приказано расколоть Лужский рубеж наступлением в центре, чтобы выйти к Ленинграду и соединиться с финнами. В августе он попытался выполнить этот план, однако в свою очередь столкнулся с новым советским встречным контрударом под Старой Руссой. Фашистам удалось отразить удар и даже занять новые города ( Кингисепп, Новгород, Лугу, Любань), однако темпы наступления значительно упали. К сожалению, полностью остановить гитлеровцев наше командование не имело возможности. Фон Лееб двигался медленно, однако постепенно прогрызал советскую оборону и выходил на новые рубежи. Положение казалось таким серьёзным, что Карельский и Северо-Западный фронты были расформированы и всё руководство обороной было передано непосредственно Ставке. Это несколько стабилизировало ситуацию, однако окончательно переломить ход боёв помогла переброска на край обороны значительных резервов. В сентябре противник потихоньку начал выдыхаться. Немцам ещё удалось захватить Павловск и Пушкин, однако дальше они столкнулись с крепнущим сопротивлением и остановились. С переброской значительных сил на московское направление фон Лееб предпочёл прекратить наступление и приступил к организации блокады. Таким образом, Ленинградская оборонительная операция не только остановила фашистов под самым Ленинградом, но и сковала силы группы армий «Север», так необходимые Гитлеру для продвижения на центральном направлении. Заглавное фото. Мобилизованные красноармейцы отправляются из Ленинграда на передовую. Сентябрь 1941 года
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Юрий Ильинов
Все рухнет: в США предрекли прорыв ВС РФ и падение обороны ВСУ Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает развиваться не в пользу Украины. В США оценили положение ВСУ на разных участках фронта и предрекли падение украинской обороны под натиском ВС РФ. В США заявили о неспособности Украины сдерживать натиск армии России. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что ВСУ не смогут отразить наступление ВС РФ, продолжающееся на многих участках фронта. По оценке эксперта, российские военные сохраняют преимущество, позволяющее победить. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на иностранный источник. «Русские наступают в Сумах, Херсоне, Донбассе, Запорожье и Днепропетровске,<…> имея превосходство в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках. У них решающее превосходство на этих направлениях», – заявил Джонсон. Эксперт рассказал о значительной недостаче сил и резервов у ВСУ для противостояния ВС РФ. Украинские войска вынуждены держать оборону в условиях острой нехватки личного состава. Аналитик считает, что при данных обстоятельства Россия будет давить, продолжая всё более быстрое и активное продвижение. По его словам, такая украинская тактика не позволит долго оказывать сопротивление. «Украинцам придётся спешно перебрасывать подкрепления с одного участка на другой. И в итоге они не выдержат. Всё рухнет», – заявил эксперт. Стоит сказать, что Минобороны России ранее сообщало об улучшении тактического положения за прошедшие сутки. Российские военные заняли более выгодные рубежи, продвинувшись далее в глубину обороны врага. Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ. Согласно сводке ведомства, за 24 часа их потери составили свыше 1385 военнослужащих. в Харьковской области российские военные крушат оборону ВСУ,
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