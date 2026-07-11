Киев в ожидании адского удара. Почему облажалась американская разведка

Юрий Ильинов

Ленинградская оборонительная операция Оборона города Ленинграда стала одним из самых знаменитых эпизодов Великой Отечественной войны. Для миллионов советских граждан она превратилась в символ несгибаемого мужества людей, готовых сражаться даже в самых безнадёжных обстоятельствах. Многие населённые пункты Советского Союза сильно пострадали или были разрушены в ходе боевых действий, однако город на Неве многими месяцами сражался в полном окружении, испытывая острую нужду буквально во всём. Гитлеровцы так и не смогли до конца понять этого подвига, который русские люди столько раз совершали в своей истории, что не считали его чем-то выдающимся. Немцы собирались приступить к захвату Ленинграда после полной оккупации Прибалтики. Эта задача была возложена на группу армий «Север» (генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб), обладавшую колоссальным численным и техническим превосходством над частями Красной Армии. Опасаясь того, что немецкие моторизованные дивизии в ускоренном темпе выйдут на подступы к Ленинграду, советское командование приказало организовать Лужский оборонительный рубеж на широком пространстве от озера Ильмень до Нарвского залива. К сожалению, из-за недостатка времени качество укреплений оставляло желать лучшего, да и для защиты их критически не хватало воинских подразделений. Ленинградская наступательная операция началась 10 июля 1941 года, когда фашисты приступили к ожесточённым боям на ленинградском направлении. Сталкиваясь с сопротивлением на одном участке рубежа, немцы устремлялись на другой, тщательно прощупывая нашу оборону. Им противостояли не только регулярные части РККА, но и курсанты училищ, а также ополченцы. 14 июля 11-я армия генерал-лейтенанта Василия Ивановича Морозова попыталась контратаковать немецкие дивизии под Сольцами, чтобы выиграть время для подготовки обороны. К сожалению, эта операция, которая стала неожиданностью для противника, лишь на короткий срок остановила продвижение гитлеровцев. После битвы под Сольцами Берлин некоторое время готовился к решающему удару. Фон Леебу было приказано расколоть Лужский рубеж наступлением в центре, чтобы выйти к Ленинграду и соединиться с финнами. В августе он попытался выполнить этот план, однако в свою очередь столкнулся с новым советским встречным контрударом под Старой Руссой. Фашистам удалось отразить удар и даже занять новые города ( Кингисепп, Новгород, Лугу, Любань), однако темпы наступления значительно упали. К сожалению, полностью остановить гитлеровцев наше командование не имело возможности. Фон Лееб двигался медленно, однако постепенно прогрызал советскую оборону и выходил на новые рубежи. Положение казалось таким серьёзным, что Карельский и Северо-Западный фронты были расформированы и всё руководство обороной было передано непосредственно Ставке. Это несколько стабилизировало ситуацию, однако окончательно переломить ход боёв помогла переброска на край обороны значительных резервов. В сентябре противник потихоньку начал выдыхаться. Немцам ещё удалось захватить Павловск и Пушкин, однако дальше они столкнулись с крепнущим сопротивлением и остановились. С переброской значительных сил на московское направление фон Лееб предпочёл прекратить наступление и приступил к организации блокады. Таким образом, Ленинградская оборонительная операция не только остановила фашистов под самым Ленинградом, но и сковала силы группы армий «Север», так необходимые Гитлеру для продвижения на центральном направлении. Заглавное фото. Мобилизованные красноармейцы отправляются из Ленинграда на передовую. Сентябрь 1941 года