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Царьград

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За время визита в Белоруссию Путин 14 часов общался с Лукашенко

За время визита в Белоруссию Путин 14 часов общался с Лукашенко

Источники, близкие к пресс-службе белорусского лидера, подсчитали, сколько лично общались главы государств за время визита Путина в РеспубликуПрезидент России прибыл с официальным визитом в Белоруссию 23 мая, а улетел за полночь 25-го.

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