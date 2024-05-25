За время визита в Белоруссию Путин 14 часов общался с Лукашенко

Источники, близкие к пресс-службе белорусского лидера, подсчитали, сколько лично общались главы государств за время визита Путина в РеспубликуПрезидент России прибыл с официальным визитом в Белоруссию 23 мая, а улетел за полночь 25-го.
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