Туляков возмутили новые остановочные павильоны без стен и лавок

Вячеслав Денисов

Эту херню (мини остановки) одобряют и распространяют начальники, для которых важно как красиво выглядит на рисунке. Сами они на общественном транспорте не ездят, потому даже не представляют, что значит под дождем ждать автобус или трамвай. Ну, и еще - деловые «депутаты» таким образом обеспечивают свой бизнес.