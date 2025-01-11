В комментариях к посту об остановке в стиле минимализма туляки предлагают открыть «доску позора» рядом с памятником Ленину в областном центре и помещать на нее фото подобных шедевров инженерной мысли.
Туляков возмутили новые остановочные павильоны без стен и лавок
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Эту херню (мини остановки) одобряют и распространяют начальники, для которых важно как красиво выглядит на рисунке. Сами они на общественном транспорте не ездят, потому даже не представляют, что значит под дождем ждать автобус или трамвай. Ну, и еще - деловые «депутаты» таким образом обеспечивают свой бизнес.
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