Неизвестные стихи Петра Мамонова выставят на торги в «Литфонде»

На торги аукционного дома «Литфонд» выставят рукописи с неизвестными стихами музыканта Петра Мамонова и фрагмент сцены Дома культуры, где выступали группы «Чайф», «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», передает пресс-служба аукционного дома.
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