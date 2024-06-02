В Красноярском крае угон отцовской машины обернулся для подростков смертельной аварией

Двое подростков погибли, а ещё двое попали в больницу с тяжёлыми травмами после угона "Волги".В День защиты детей в Байките Красноярского края подростки 13-14 лет угнали машину и попали в страшную аварию.
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