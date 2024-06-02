Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 409 подписчиков

В Красноярском крае угон отцовской машины обернулся для подростков смертельной аварией

В Красноярском крае угон отцовской машины обернулся для подростков смертельной аварией

Двое подростков погибли, а ещё двое попали в больницу с тяжёлыми травмами после угона "Волги".В День защиты детей в Байките Красноярского края подростки 13-14 лет угнали машину и попали в страшную аварию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх