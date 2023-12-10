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В МИД Украины назвали ошибкой допуск россиян на Олимпийские игры

В МИД Украины назвали ошибкой допуск россиян на Олимпийские игры

Министерство иностранных дел Украины на своем официальном сайте прокомментировало решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России и Белоруссии на Игры в нейтральном статусе.

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