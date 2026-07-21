Чемпион России прогулялся по городу в микрошортах и взорвал соцсети

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Российский блогер, двукратный чемпион России, обладатель кубка России по тхэквондо, строитель Булат Зиастинов из Набережных Челнов прогулялся по городу в откровенном образе в стиле 1970-80-х годов и взорвал соцсети.