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Чемпион России прогулялся по городу в микрошортах и взорвал соцсети

Чемпион России прогулялся по городу в микрошортах и взорвал соцсети

Российский блогер, двукратный чемпион России, обладатель кубка России по тхэквондо, строитель Булат Зиастинов из Набережных Челнов прогулялся по городу в откровенном образе в стиле 1970-80-х годов и взорвал соцсети.

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