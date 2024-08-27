Житель Казани рассказал Мишустину про архитектурный проект в Татарстане

Руководитель архитектурного бюро «Диалог/Урбан планинг», преподаватель Казанского архитектурно-строительного университета, Казанского художественного училища Алмаз Валиуллин рассказал главе правительства РФ Михаилу Мишустину об архитектурном проекте, который реализует его бюро в Татарстане.
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