МИД Израиля отметил вклад Трампа в прекращении огня с движением ХАМАС

Большой вклад в прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС сыграл избранный президент США США Дональд Трамп, при этом он не принуждал к нему власти Израиля, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар 19 января в интервью телеканалу CNN.