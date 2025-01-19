МИД Израиля отметил вклад Трампа в прекращении огня с движением ХАМАС

Большой вклад в прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС сыграл избранный президент США США Дональд Трамп, при этом он не принуждал к нему власти Израиля, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар 19 января в интервью телеканалу CNN.
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