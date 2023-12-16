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Британская газета: Мэр Лондона отказал своему киевскому коллеге Кличко в передаче списанных автомобилей

Британская газета: Мэр Лондона отказал своему киевскому коллеге Кличко в передаче списанных автомобилей

Попрошайничество Зеленского в ходе недавнего турне в США и Европу не принесло ощутимых результатов. Запад фактически начал сворачивать всякую помощь Украине, понимая обреченность киевского режима на поражение.

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