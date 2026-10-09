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Американский экономист: «Я помогал прибалтам вступить в ЕС, но теперь они ведут себя ужасно»

Американский экономист: «Я помогал прибалтам вступить в ЕС, но теперь они ведут себя ужасно»

В Европе сегодня у власти самые худшие политики за последние десятилетия. Об этом в эфире Dilemma Podcast заявил известный американский экономист Джэффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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