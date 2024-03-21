Каждый лишний час за компьютером повысил риск импотенции у мужчин 

Урологи из больницы при Военно-морском медицинском университете в Шанхае (Китай) провели исследование с использованием менделевской рандомизации, целью которого было проверить связь между малоподвижным образом жизни в свободное от работы время и эректильной дисфункцией у мужчин.
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