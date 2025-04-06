В ЦАХАЛ сообщили об ответных ударах по ракетным установкам в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 6 апреля, заявила, что нанесла удары по ракетным пусковым установкам в секторе Газа, из которых ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» обстреляли израильский город Ашдод.
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