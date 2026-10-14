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Из карбона и магния: в Китае показали метропоезд нового поколения

Из карбона и магния: в Китае показали метропоезд нового поколения

Компания CRRC Changchun Railway Vehicles представила цифровой поезд метро VELLINK, разработанный совместно с Chengdu Rail Transit Group и другими организациями.

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