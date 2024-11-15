Егора Гузенко задержали 5 октября на главной площади Новопавловска — он находился в розыске по делу о хулиганстве, а при задержании оказал сопро...

‼️Блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны РФ. Он освобожден из-под стражи, передает Baza. Егора Гузенко задержали 5 октября на главной площади Новопавловска — он находился в розыске по делу о хулиганстве, а при задержании оказал сопротивление, после чего на него возбудили еще одно уголовное дело.