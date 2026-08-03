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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депай попросил у «Коринтианса» за продление контракта бонус за КЧМ, которой пройдет после его истечения, пользование ложей стадиона, проведение там мероприятий и 50% дохода от них

«Коринтианс» и Мемфис Депай продолжают переговоры о продлении соглашения. По данным Gazeta Esportiva, одна из главных причин их задержки – ряд привилегий, запрошенных нападающим.

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