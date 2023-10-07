Норвегия ждала этого 22 года: Юн Фоссе получил Нобелевскую премию

В четверг, 6 октября, был объявлен победитель Нобелевской премии по литературе 2023 года. Её присудили норвежскому писателю, поэту и драматургу Юну Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии